Суд назначил почти 700 тыс. в качестве меры пресечения судье Николаю Чаусу

18:18 01 Февраль Киев, Украина

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему судье Николаю Чаусу меру пресечения в размере 717 тысяч 900 гривен залога

Об этом сообщает «Судебный репортер» .



Обвиняемый должен внести средства в течение пяти дней.



Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Алины Жовницкой, которая попросила заключить Чауса под стражу, в то же время предлагая альтернативу в виде залога.



Защитники отметили, что единственным поводом для ходатайства стала невозможность держать Чауса под домашним арестом более шести месяцев.



Адвокаты отмечали, что ранее суд не увидел оснований помещения Чауса под стражу. Обвиняемый условий меры пресечения не нарушал.



Чаус говорит, что мотивировочная часть ходатайства прокурора схожа с предыдущим. Он считает, что прокурор не доказал рисков для применения более строгой меры пресечения.



По мнению Чауса, прокурор проявляет этим ходатайством свою пристрастность. Он рассказал, что не работает, содержит семью, вспомнил о состоянии здоровья.



Экссудья просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.



Прокурор Алина Жовницкая сообщила, что 28 января Чаус отменил круглосуточную охрану СБУ. Однако оперативные работники его еще временно сопровождают.



Чаус сказал, что по возвращении в Украину установил по меньшей мере три попытки физического уничтожения. По его словам, несколько недель назад к нему обращались правоохранительные органы Молдовы и передал им информацию на случай, если что-то произойдет.