Суд наложил арест на земельные участки Марченко на сумму более 300 миллионов

Суд наложил арест на земельные участки, принадлежащие Оксане Марченко, супруге лидера запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ", Виктору Медведчуку. Общая стоимость этих участков превышает 303 миллиона гривен.
Подробности об этом были сообщены пресс-службой Офиса генерального прокурора.
Согласно ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры, суд арестовал земельные участки, предназначенные для лесохозяйственного использования, общей площадью 9,5 гектара, а также базу охоты и спортивно-любительской рыбалки площадью 3021 квадратного метра.
Как пояснили в прокуратуре, речь идет о земельных участках, на которых находится комплекс имущества, находящегося в собственности и использовании компаний, фактическими конечными бенефициарами которых являются Марченко и бывший министр доходов и сборов времен Януковича.
Бывший министр переоформил компанию-владельца имущества на третьих лиц. Суммарная стоимость арестованных участков составляет более 303 миллионов гривен.
На данный момент происходит передача арестованного имущества в Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными путем коррупции.
Подробности об этом были сообщены пресс-службой Офиса генерального прокурора.
Согласно ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры, суд арестовал земельные участки, предназначенные для лесохозяйственного использования, общей площадью 9,5 гектара, а также базу охоты и спортивно-любительской рыбалки площадью 3021 квадратного метра.
Как пояснили в прокуратуре, речь идет о земельных участках, на которых находится комплекс имущества, находящегося в собственности и использовании компаний, фактическими конечными бенефициарами которых являются Марченко и бывший министр доходов и сборов времен Януковича.
Бывший министр переоформил компанию-владельца имущества на третьих лиц. Суммарная стоимость арестованных участков составляет более 303 миллионов гривен.
На данный момент происходит передача арестованного имущества в Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными путем коррупции.
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