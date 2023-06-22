Суд над экс-гендиректором завода: уклонение от уплаты налогов на 9 млн грн в Чернигове

Бывший руководитель Черниговского завода радиоприборов был обнаружен в уклонении от уплаты земельных налогов на сумму свыше 9 млн гривен. Это привело к серьезным финансовым убыткам для местного бюджета.
Информация о данном инциденте была опубликована Государственным бюро расследований.
По данным правоохранительных органов, выяснилось, что бывший руководитель предприятия, имеющего значительный оборот средств в сотни миллионов гривен, систематически и преднамеренно уклонялся от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые заводом.
В результате этой неплатежеспособности значительные средства не поступали в местный бюджет. В связи с финансовыми потерями, власти города не смогли полностью выплачивать заработные платы медицинским и педагогическим учреждениям, а также осуществлять социальные выплаты гражданам, находящимся в льготных категориях.
В настоящее время был подан гражданский иск от имени государства с требованием компенсации убытков, оцененных почти в 8,5 млн гривен.
Бывший директор завода стал обвиняемым в умышленном уклонении от уплаты налогов (часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также конфискация его имущества.
Информация о данном инциденте была опубликована Государственным бюро расследований.
По данным правоохранительных органов, выяснилось, что бывший руководитель предприятия, имеющего значительный оборот средств в сотни миллионов гривен, систематически и преднамеренно уклонялся от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые заводом.
В результате этой неплатежеспособности значительные средства не поступали в местный бюджет. В связи с финансовыми потерями, власти города не смогли полностью выплачивать заработные платы медицинским и педагогическим учреждениям, а также осуществлять социальные выплаты гражданам, находящимся в льготных категориях.
В настоящее время был подан гражданский иск от имени государства с требованием компенсации убытков, оцененных почти в 8,5 млн гривен.
Бывший директор завода стал обвиняемым в умышленном уклонении от уплаты налогов (часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также конфискация его имущества.
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