Субботнее утро 28 января началось с масштабной воздушной тревоги

08:45 28 января Киев, Украина

Российские военные очень коварны. Поэтому не исключено, что они могут нанести очередной ракетный удар. Так утром 28 января воздушная тревога прозвучала для жителей многих областей. Заметим, что по состоянию на 08:17 последовали отбои. Будьте осторожны, когда будете покидать укрытие.

В каких областях была воздушная тревога

Днепропетровская;

Запорожская;

Полтавская;

Харьковская;

Донецкая;

Сумская;

Николаевская;

Кировоградская;

Херсонская;

Луганская область.

Заметим, что мониторинговые каналы не сообщают, что явилось причиной масштабной воздушной тревоги. Но это не значит, что угроза отсутствует. Если в вашем регионе раздались сирены, то это означает, что Противовоздушная оборона Украины обнаружила потенциальную опасность.

Напомним, что во время воздушной тревоги необходимо взять с собой тревожный чемоданчик с документами, едой и вещами. Иметь с собой теплую одежду и спуститься в хранилище. Находиться в укрытии следует, пока не будет сигнала об отбое. После этого не пытайтесь сразу же выбегать на улицу. Помните, что опасными могут быть как сами ракетные удары, так и последствия.

Не снимайте работу ПВО

Еще один немаловажный момент, о котором мы не устаем напоминать. Ни в коем случае не снимайте на фото и видео работу ПВО.