Студента КПИ, установившего скрытую камеру в женской душевой, суд освободил от наказания

14:04 31 Январь Киев, Украина

Соломенский районный суд столицы освободил от ответственности студента Киевского политехнического института, установившего видеокамеру в женской душевой в общежитии.



Решения опубликовали в реестре.



В конце октября одна из студенток обнаружила в вентиляции душевой комнаты общежития No7 скрытую видеокамеру. Устройство, которое имело портативную зарядку, реагировало на движения и, вероятно, находилось там несколько дней.



Девушка обратилась в администрацию, вызвала правоохранителей, и вскоре стало известно и лицо установившего устройство. Им оказался студент 2-го курса, лицо которого попало на первую сделанную им запись.



Студентка, которая обнаружила устройство, написала заявление в полицию, и молодого человека обвинили по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Он мог получить штраф от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или же ограничение свободы до трех лет.



Однако суд решил, что студента следует освободить от наказания, ведь обвиняли его в правонарушении, относящемся к уголовным проступкам, а сам парень раньше не был судим, искренне раскаялся и признал вину в полном объеме.



Кроме этого, о закрытии производства просили две пострадавшие девушки. Молодой человек, как говорится в материалах дела, возместил им нанесенный ущерб.



Камеру, которую установил студент, конфискуют в доход государства, а флешку с видео уничтожат.