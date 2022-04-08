Стрый: вандал разгромил десятки могильных памятников сечевых стрельцов

11:36 08 июля Киев, Украина

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, причастного к повреждению почти 60 крестов на кладбище в Стрые.

Об этом сообщает управление Нацполиции во Львовской области в четверг 8 июля.



Указано, что сообщение об акте вандализма поступило в полицию сегодня около 5:30 утра. Оперативная группа, выехавшая на место происшествия, обнаружила на территории Стрыйского городского кладбища по улице Нижанковского мужчину, пытавшегося повалить крест на одной из могил, в которых погребены воины корпуса Украинских сечевых стрельцов.



Вандал пытался убежать, но его задержали. Злоумышленник оказался 20-летним местным жителем. По предварительным данным, мужчина повредил 59 надмогильных крестов и памятников.



Полиция открыла уголовное производство по статье об осквернении или повреждении могил борцов за независимость Украины (ч.2 ст.297 УК Украины).





