Стреляли по селам из «Града»: двоим военным рф грозит по 12 лет лишения свободы

В Полтавской области Котелевский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двоих российских военнослужащих признавших себя виновными в стрельбе по жилым домам Харьковской области.
27-летний солдат Александр Бобыкин и 23-летний ефрейтор Александр Иванов обвиняются по статье о нарушении законов и обычаев войны, которая предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы. В данном случае речь идет о предварительном сговоре и группе лиц.
Согласно материалам дела, Бобыкин и Иванов, водитель-заряжающий и наводчик установки «Град», ночью 24 февраля, выполняя приказ, с территории россии совершали обстрелы Харьковской области. Была повреждена электростанция, коммунальное учреждение и жилые дома. После этого военнослужащие перешли на территорию Украины и продолжили обстрелы Харьковщины. После разгрома российской колонны они сдались в плен.
В суде Бобыкин и Иванов полностью признали свою вину. Прокуроры запросили для них наказание по верхнему пределу. Адвокаты обоих просили с учетом их раскаяния назначить минимальное наказание — восемь лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, Бобыкин и Иванов, водитель-заряжающий и наводчик установки «Град», ночью 24 февраля, выполняя приказ, с территории россии совершали обстрелы Харьковской области. Была повреждена электростанция, коммунальное учреждение и жилые дома. После этого военнослужащие перешли на территорию Украины и продолжили обстрелы Харьковщины. После разгрома российской колонны они сдались в плен.
В суде Бобыкин и Иванов полностью признали свою вину. Прокуроры запросили для них наказание по верхнему пределу. Адвокаты обоих просили с учетом их раскаяния назначить минимальное наказание — восемь лет лишения свободы.
Судья вынесет решение по делу 31 мая.
Это уже второе дело о преступлениях российских военных в Украине. Первым обвиняемым стал 21-летний командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Вадим Шишимарин. 28 февраля он застрелил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области. 19 мая Шишимарин признал вину и объяснил, что совершил убийство по приказу прапорщика. 21 мая суд в Киеве приговорил его к пожизненному заключению.
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