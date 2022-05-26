Стреляли по селам из «Града»: двоим военным рф грозит по 12 лет лишения свободы

19:59 26 мая Киев, Украина

В Полтавской области Котелевский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двоих российских военнослужащих признавших себя виновными в стрельбе по жилым домам Харьковской области.

27-летний солдат Александр Бобыкин и 23-летний ефрейтор Александр Иванов обвиняются по статье о нарушении законов и обычаев войны, которая предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы. В данном случае речь идет о предварительном сговоре и группе лиц.



Согласно материалам дела, Бобыкин и Иванов, водитель-заряжающий и наводчик установки «Град», ночью 24 февраля, выполняя приказ, с территории россии совершали обстрелы Харьковской области. Была повреждена электростанция, коммунальное учреждение и жилые дома. После этого военнослужащие перешли на территорию Украины и продолжили обстрелы Харьковщины. После разгрома российской колонны они сдались в плен.



В суде Бобыкин и Иванов полностью признали свою вину. Прокуроры запросили для них наказание по верхнему пределу. Адвокаты обоих просили с учетом их раскаяния назначить минимальное наказание — восемь лет лишения свободы.

«Я полностью виновен в тех преступлениях, в которых меня обвиняют. Все действительно так. Мы совершали залпы с территории россии и Украины. Добавить, кроме моего раскаяния, просто нечего. Я полностью виновен, оспаривать приговор не могу просто», — сказал на прениях Бобыкин.

«Я каюсь и прошу меньший срок наказания», — сказал Иванов.

Судья вынесет решение по делу 31 мая.