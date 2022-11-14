Стрелял в мирных: СБУ задержали боевика "ДНР"

Специалисты СБУ и спецназовцы ВСУ провели масштабную спецоперацию на оккупированной части Юга Украины. В результате они задержали боевика так называемой "ДНР", который воевал против Украины в составе российской армии.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, задержанный – житель города Ждановка Донецкой области, который издевался, угрожал убийством и стрелял в местных жителей.
В 2014 году он добровольно присоединился к подконтрольным россии незаконным вооруженным формированиям. Впоследствии он получил паспорт местной оккупационной администрации.
В начале полномасштабного вторжения мужчину "отправили" в 3 стрелкового взвода 1 роты 5 батальона 109 полка так называемой "Народной милиции ДНР".
Так, он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении.
Кроме того, установлены факты его стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признание в якобы их причастности к украинским партизанам или диверсионно-разведывательным группам.
СБУ и ВСУ совместно установили местонахождение боевика и задержали его.
Боевику сообщили о подозрении ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжается расследование для привлечения виновного к ответственности.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, задержанный – житель города Ждановка Донецкой области, который издевался, угрожал убийством и стрелял в местных жителей.
В 2014 году он добровольно присоединился к подконтрольным россии незаконным вооруженным формированиям. Впоследствии он получил паспорт местной оккупационной администрации.
В начале полномасштабного вторжения мужчину "отправили" в 3 стрелкового взвода 1 роты 5 батальона 109 полка так называемой "Народной милиции ДНР".
Так, он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении.
Кроме того, установлены факты его стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признание в якобы их причастности к украинским партизанам или диверсионно-разведывательным группам.
СБУ и ВСУ совместно установили местонахождение боевика и задержали его.
Боевику сообщили о подозрении ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжается расследование для привлечения виновного к ответственности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии