Стрелял из травматического пистолета – помощник нардепа вступил в конфликт с водителем авто

13:30 20 июня Киев, Украина

Вчера вечером в Киеве помощник нардепа Куницкого (Партия «Слуга народа») ранил человека. Представитель партии «Слуга народа» открыл огонь из травматического пистолета. На место происшествия выехали представители народного депутата, активисты организации «Антикоррупционный блок участников АТО», полиция.

По словам виновного - Дмитрия Никонова, незнакомый ему водитель припарковался у зарядной станции. Никонов попросил мужчину переставить автомобиль на другое место, но тот повел себя агрессивно и ударил Никонова в лицо. После этого помощник нардепа достал травматический пистолет и выстрелил в землю, случайно ранив оппонента в палец ноги.

По словам раненого мужчину, когда он припарковал свой автомобиль, к нему подошел Никонов и попросил переставить машину на другое место. Он отказался. Тогда помощник нардепа стал грубить, бить по его машине, а когда водитель вышел, ударил его несколько раз и выхватил пистолет. Водитель ударил Никонова в ответ, пытаясь выбить пистолет из рук, но это ему не удалось, после чего Никонов начал стрелять и ранил его.

По словам очевидцев Никонов представлялся журналистом.

"Мы несколько раз спросили у директора "Автоентерпрайз ", журналистом какого издания он является - ответа не услышали. На фотографиях, появившихся в сети, указано, что Никонов является журналистом ООО "Общественная пресса Украины". Согласно реестру, печатных СМИ, компания издает журнал "Новости Батькивщины" - найти сайт или публикации журнала в Интернете нам не удалось ", - отметили активисты общественной организации «Антикоррупционный блок участников АТО».