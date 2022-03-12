Стрельба в штате Джорджия: есть жертвы

В штате Джорджия случился обстрел мирных жителей. По предварительным данным, неизвестные открыли огонь в городке Саванна. Около 21.00 по местному времени начался обстрел прохожих на улице, в двух кварталах от отделения полиции.

В результате стрельбы два человека погибли, еще 8 получили ранения. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое. Кроме того, среди пострадавших была двухлетний ребенок и 13-летний подросток, однако полученные ими травмы опасности для жизни не представляют.

Правоохранители разыскивают стрелков. Информация о их количестве и причину атаки пока неизвестна.

Также на прошлой неделе сотрудник железнодорожной станции расстрелял своих коллег в американском городе Сан-Хосе, в результате чего восемь человек были убиты. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и правоохранители. В результате завязавшейся перестрелки, нападавший был убит.