Стрельба в Харькове, есть раненый

В Шевченковском районе Харькова произошла стрельба, в результате которой участники получили телесные повреждения, один из мужчин с пулевым ранением доставлен в больницу.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Отмечается, что 42-летнего раненого доставили в больницу, сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.
В пресс-службе сообщили, что полицейские провели осмотр места происшествия, установили участников конфликта, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства, в том числе специальное средство для отстрела резиновых пуль.
В пресс-службе сообщили, что полицейские провели осмотр места происшествия, установили участников конфликта, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства, в том числе специальное средство для отстрела резиновых пуль.
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