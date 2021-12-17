Стрельба в городе Николаеве: Неизвестные вечером, 17 ноября, выпустили пули в местного бизнесмена (ФОТО)

09:20 18 Ноябрь Киев, Украина

Вечером на одной из улиц города Николаева около 20:00 вечера произошла стрельба, в которой был убит человек, об этом в местную полицию поступило сообщение от жителей микрорайона. Также известно, что еще один гражданин получил тяжёлое огнестрельное ранение, имя его не сообщается.

На место убийства были отправлены криминалисты, кинологи, следственный отдел и сотрудники полиции.

Предварительно было установлено, что убитый возвращался домой на черной Ауди с девушкой. Во дворе уже его поджидали, когда бизнесмен вышел из машины в него и в автомобиль были выпущены несколько выстрелов. Потерпевший пытался скрыться, но его возле подъезда убийца догнал и убил.

В одном из дворов оперативники обнаружили брошеное ружье – возможно именно с него был произведен выстрел.

Как сообщают местные СМИ, имя пострадавшего человека - Игорь Плиндык, 51 год, предприниматель в строительном бизнесе.

Объявлена спецоперация.