Стрельба в Черновцах: полиция в течение 20 минут задержала злоумышленника

19:00 13 Январь Киев, Украина

В Черновцах на улице Парковой произошла стрельба. В общей сложности было произведено два выстрела. Одного из участников инцидента пришлось госпитализировать.



На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Главного управления нацполиции и Черновицкого райуправления полиции, а также сотрудники уголовного блока полиции.



Во время проведения первоочередных следственно-розыскных мероприятий правоохранители осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев.



Привлекая силы и средства полиции, полицейские быстро установили маршрут побега злоумышленника. Уже через 20 минут на выезде из Черновцов сотрудники уголовного розыска ГУНП совместно с патрульными полицейскими остановили автомобиль, где нарушитель ехал вместе со знакомым.



Предварительно установлено, что 22-летний мужчина выстрелил в пострадавшего из неустановленного оружия. В результате выстрела 25-летний

житель Черновцов получил травматическое ранение глаза. Нарушитель с места преступления скрылся.

Следователи полиции внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ст.ст. 15 (Покушение на уголовное правонарушение) и 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят с ним необходимые следственные действия и устанавливают мотивы правонарушения.