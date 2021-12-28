Стрельба на трассе Киев-Чернигов: водитель маршрутки получил огнестрельное ранение ноги

На трассе Киев-Чернигов в результате преступных действий водителя автомобиля Mercedes, огнестрельное ранение в ногу получил водитель маршрутного такси.
Об инциденте сообщает Киев Оперативный.
По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что якобы водитель маршрутного такси подрезал легковушку.
Одна из пуль попала в ногу водителя. По словам очевидцев, водитель маршрутки ее достал сам и продолжил движение.
Одна из пуль попала в ногу водителя. По словам очевидцев, водитель маршрутки ее достал сам и продолжил движение.
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