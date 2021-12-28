Стрельба на трассе Киев-Чернигов: водитель маршрутки получил огнестрельное ранение ноги

08:13 20 Апрель Киев, Украина

На трассе Киев-Чернигов в результате преступных действий водителя автомобиля Mercedes, огнестрельное ранение в ногу получил водитель маршрутного такси.

Об инциденте сообщает Киев Оперативный.

"Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди, и начал стрелять", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что якобы водитель маршрутного такси подрезал легковушку.



Одна из пуль попала в ногу водителя. По словам очевидцев, водитель маршрутки ее достал сам и продолжил движение.