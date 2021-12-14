Страшное ДТП в Киевской области

14:37 03 Август Киев, Украина

На трассе "Борисполь-Мариуполь" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате столкновения ВАЗ 21061 и Daewoo Lanos, четыре человека погибли на месте, один госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области.

"В результате столкновения 36-летний водитель авто ВАЗ, его пассажир, личность которого устанавливается, и две пассажирки автомобиля Daewoo, 23-ти и 29-летнего возраста, от полученных травм погибли на месте ДТП . 32-летний водитель легковушки Daewoo с телесными повреждениями доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали и причины ДТП.