Страшное ДТП в Киевской области
14:37 03 Август Киев, Украина
На трассе "Борисполь-Мариуполь" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате столкновения ВАЗ 21061 и Daewoo Lanos, четыре человека погибли на месте, один госпитализирован.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области.
"В результате столкновения 36-летний водитель авто ВАЗ, его пассажир, личность которого устанавливается, и две пассажирки автомобиля Daewoo, 23-ти и 29-летнего возраста, от полученных травм погибли на месте ДТП. 32-летний водитель легковушки Daewoo с телесными повреждениями доставлен в больницу",
- говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают все детали и причины ДТП.
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