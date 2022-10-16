Странная смерть: труп российского военкома обнаружили "на заборе" – СМИ

12:31 15 октября Киев, Украина

В Партизанске Приморского края рф обнаружен труп военного комиссара Романа Малика. В настоящее время обстоятельства его смерти до конца неизвестны - полиция рассматривает версии убийства или самоубийства.

Городская администрация заявила, что военный "трагически ушел из жизни". В то же время Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах заявил, что полиция рассматривает версии убийства, а также самоубийства военнослужащего.

Умершего военкома нашли возле частного дома. Местное издание Время перемен также уточнило, что труп нашли "на заборе".

Кроме того, издание Байкал 24 добавило, что на теле военкома есть "признаки самоубийства". Однако знакомые военного комиссара отрицают суицидальные наклонности погибшего.

По информации СМИ, Роман Малик участвовал в чеченских кампаниях, а затем занимал различные должности в военкомате, в том числе руководящие.

Кроме того, издания добавляют, что российский военнослужащий "активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи".

Напомним, что россиянин, открывший стрельбу в Усть-Илимском военкомате, Руслан Зинин рассказал местным следователям мотивы своего поступка. По его словам, причина заключается в гибели его друга на войне в Украине и мобилизации брата.