Столкновение между националистами и членами ЛГБТ-сообщества

17:59 30 Август Киев, Украина

Новости Одессы: В Одессе представители националистического движения «Традиция и Порядок» столкнулись с членами ЛГБТ-сообщества. Таким образом, активисты препятствовали проведению ЛГБТ-фестиваля в родном городе. Фестиваль Одесса-Прайд 2020 планировали провести в виде марша на Приморском бульваре.

Противники марша сначала оскорбляли его участников, потом возникла потасовка, в ходе которой распылили слезоточивый газ.

В результате противостояния было задержано четыре активиста. Одному полицейскому понадобилась медицинская помощь, его с места происшествия увезла карета скорой помощи.

Как мы писали ранее, помощник Ника Вуйчича обвинил его в гомофобии. Брэндон Шварц заявил, что Вуйчич уволил его, когда узнал о его гомосексуальности из соцсетей.

Также напомним, что в Британии пустили ЛГБТ-поезд с экипажем из представителей этого движения. В салоне есть картины ЛГБТ-художников и ЛГБТ-литература.