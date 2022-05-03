Столкновение легковушки и микроавтобуса: госпитализировано 10 человек

09:58 02 августа Киев, Украина

Вчера вечером, в результате столкновения легковушки и микроавтобуса, были госпитализированы с различными травмами 10 человек, среди них 6 детей.

Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 2 августа.



"1 августа в 17:36 вблизи с. Цыганское Полтавского района на автодороге М03 Киев - Харьков - Довжанский в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали 10 человек, из них 6 детей (2008 - 2020 г.р.), которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу ", - сказано в сообщении.



От ГСЧС привлекались четыре человека и одна единица техники.