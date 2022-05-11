Столкновение легковушек: от полученных травм скончался грудной ребенок

В результате столкновения Nissan Maxima и Skoda Octavia погиб грудной ребенок. Трагедия произошла вчера вблизи сел Мировка и Гороховое Кагарлыкского района Киевской области.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"По предварительной информации, Nissan Maxima, направляясь со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Skoda Octavia и совершил столкновение", - указано в сообщении.
При этом в Nissan находились четыре человека, включая двоих детей. Вследствие аварии мальчик 2020 года рождения погиб.
На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.
"По предварительной информации, Nissan Maxima, направляясь со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Skoda Octavia и совершил столкновение", - указано в сообщении.
При этом в Nissan находились четыре человека, включая двоих детей. Вследствие аварии мальчик 2020 года рождения погиб.
На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.
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