Столкновение легковушек: от полученных травм скончался грудной ребенок

06:59 10 августа Киев, Украина

В результате столкновения Nissan Maxima и Skoda Octavia погиб грудной ребенок. Трагедия произошла вчера вблизи сел Мировка и Гороховое Кагарлыкского района Киевской области.

Об этом сообщает Киев Оперативный.



"По предварительной информации, Nissan Maxima, направляясь со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Skoda Octavia и совершил столкновение", - указано в сообщении.



При этом в Nissan находились четыре человека, включая двоих детей. Вследствие аварии мальчик 2020 года рождения погиб.



На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.