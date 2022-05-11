Столкновение легковушек: от полученных травм скончался грудной ребенок

06:59 10 августа Киев, Украина

В результате столкновения Nissan Maxima и Skoda Octavia погиб грудной ребенок. Трагедия произошла вчера вблизи сел Мировка и Гороховое Кагарлыкского района Киевской области.
 
Об этом сообщает Киев Оперативный.

"По предварительной информации, Nissan Maxima, направляясь со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Skoda Octavia и совершил столкновение", - указано в сообщении.

При этом в Nissan находились четыре человека, включая двоих детей. Вследствие аварии мальчик 2020 года рождения погиб.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.