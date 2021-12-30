Столкновение фуры и спринтера под Одессой: пятеро пострадавших

11:04 23 Апрель Киев, Украина

В ночь с 22 на 23 апреля на трассе Киев-Одесса произошло столкновение пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с грузовиком Volvo. Авария произошла возле села Старые Маяки.
 
Об этом сообщает Березовский райотдел полиции.

Отмечается, что водитель маршрутки превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с фурой, которая ехала впереди.

В результате ДТП пострадали пятеро людей, среди которых женщины в возрасте 56-ти, 35-ти и 31-го годов. Их доставили в местную больницу с травмами. Другим гражданам оказали помощь на месте.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются, в рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении полиции.