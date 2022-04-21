Столкновение двух грузовиков забрало жизнь женщины и 5-летнего ребенка

Две человеческие жизни унесла страшная авария в Черкасской области. Во время движения столкнулись два грузовика, зажав между собой легковушку.
На дороге Стрый-Кропивницкий-Знаменка в Уманском районе произошло ДТП с участием грузовиков. Они зажали легковой автомобиль, буквально раздавив его. В салоне находились женщина и маленький ребенок. Они погибли на месте аварии, сообщают пресс-службы ГСЧС и полиции Черкасской области.
"Трагедия произошла около 08:00 утра на 545 км автодороги Стрый - Тернополь Кропивницкий - Знаменка. Водитель грузового автомобиля Scania въехал в припаркованную автоколонну. От удара Ford Transit отбросило на левую обочину, в кювет. Столкновение не остановило грузовик - авто ЗАЗ VIDA зажало между двумя "фурами", - говорится в сообщении правоохранителей.
Женщина, 1973 года рождения, и пятилетний ребенок, находившиеся в салоне легкового авто, погибли на месте аварии.
На месте ДТП работают полиция и спасатели. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
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