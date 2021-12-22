Столичные врачи "зарабатывали" на смертях от COVID

11:11 14 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов задержали заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из больниц Киева, которые вымогали деньги у родственников за выдачу тел умерших от COVID-19

Двое сотрудников столичной больницы, в том числе заведующий патологоанатомическим отделением, регулярно требовали от родственников умерших деньги за тела усопших. Как сообщили в Киевской горпрокуратуре, врачей задержали "при получении неправомерной выгоды за подготовку и выдачу тела умершей от Covid-19 женщины в открытом гробу".



По данным следствия, работники больницы систематически требовали от родственников умерших денежные средства за ускорение проведения вскрытия тела, хранение в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению.

"Услуги, за которые работники больницы брали деньги, согласно нормативно-правовым актам Министерства здравоохранения Украины, предоставляются бесплатно", – подчеркнули в ОГПУ.

Сейчас правоохранители выясняют, были ли причастны к коррупционной схеме другие лица.



Разоблачена противоправная деятельность прокурорами совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Киеве департамента стратегических расследований Нацполиции Украины и следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Киеве, добавили в прокуратуре.