Столичные судьи-взяточники приговорены к тюремным срокам

14:44 03 Февраль Киев, Украина

Высший антикоррупционный суд отправил в тюрьму двух экс-судей Голосеевского суда Киева Александра Билыка и Андрея Новака.

Об этом сообщил директор «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

«Новак получил 7,5 года лишения свободы с конфискацией имущества. Билык отправится за решетку на семь лет с конфискацией. Обоим обвиняемым сменили залог на содержание под стражей и задержали в зале суда сразу после оглашения приговора», – написал Шабунин.

Напомним, экс-судья Новак обвиняется в получении $8 тыс. взятки за судебное решение. Дополнительно ему инкриминировали незаконное обращение с оружием, поскольку при задержании у Новака изъяли пистолет, который он вроде бы носил без разрешения. Билык, который на момент инкриминируемых событий уже не был судьей и работал юристом, за пособничество и посредничество на взятке.

В Голосеевский суд в 2016 году обращался гражданин с иском о возобновлении на работе в частной страховой компании "Евроинс Украина" и выплате ему компенсации 1,5 млн грн. Дело рассматривал судья Новак, а юридическую помощь истцу оказывал бывший судья Билык. Последний якобы взял для передачи судье Новаку $8 тыс.