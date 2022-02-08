Столичному экс-полицейскому, избившему женщину в супермаркете, грозит до восьми лет

17:33 08 Февраль Киев, Украина

Следователи ГБР завершили расследование в отношении бывшего полицейского охраны из Киева, который в прошлом году ударил посетительницу супермаркета.

Об этом сообщили в ГБР.

В марте прошлого года в телеграмм-каналах начали распространять ролик, на котором охранник ударил женщину, из-за чего последняя упала на
пол.

Видео начинается на моменте, когда мужчина пытается выхватить у пострадавшей смартфон, на который она, вероятно, снимала происходящее.
Вскоре он бьет женщину несколько раз по голове, пока она кричит ему: “Отдай телефон! Убери руки!”
 
Как выяснилось, причиной такого поведения стало то, что посетительница отказалась одевать маску.

Потерпевшая получила легкие телесные повреждения, а самого полицейского, как и его непосредственного руководителя, после огласки уволили с должности. Кроме этого, выговор получил начальник столичного управления полиции охраны.

Бывшего правоохранителя подозревают в превышении властей, сопровождавшихся насилием. Ему грозит лишение свободы до восьми лет.