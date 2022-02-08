Столичному экс-полицейскому, избившему женщину в супермаркете, грозит до восьми лет

17:33 08 Февраль Киев, Украина





Об этом сообщили в ГБР.



В марте прошлого года в телеграмм-каналах начали распространять ролик, на котором охранник ударил женщину, из-за чего последняя упала на Следователи ГБР завершили расследование в отношении бывшего полицейского охраны из Киева, который в прошлом году ударил посетительницу супермаркета.Об этом сообщили в ГБР.В марте прошлого года в телеграмм-каналах начали распространять ролик, на котором охранник ударил женщину, из-за чего последняя упала на





начинается на моменте, когда мужчина пытается выхватить у пострадавшей смартфон, на который она, вероятно, снимала происходящее. пол. Видео начинается на моменте, когда мужчина пытается выхватить у пострадавшей смартфон, на который она, вероятно, снимала происходящее.

Вскоре он бьет женщину несколько раз по голове, пока она кричит ему: “Отдай телефон! Убери руки!”

Как выяснилось, причиной такого поведения стало то, что посетительница отказалась одевать маску.



Потерпевшая получила легкие телесные повреждения, а самого полицейского, как и его непосредственного руководителя, после огласки уволили с должности. Кроме этого, выговор получил начальник столичного управления полиции охраны.



Бывшего правоохранителя подозревают в превышении властей, сопровождавшихся насилием. Ему грозит лишение свободы до восьми лет.