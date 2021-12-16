Столичного фотографа Ктиторчука из-за сексуального насилия над подростками оставили под арестом

13:47 14 Апрель Киев, Украина

Александр Ктиторчук - столичный фотограф, узнаваемый в профессиональных и общественных кругах, подозревается регулярном сексуальном насилии над малолетними подростками, был оставлен судом под стражей до 24 мая.