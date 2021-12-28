Столичная полиция задержала наркодиллеров с крупной партией наркотиков

10:59 28 Декабрь Киев, Украина

В Киеве правоохранителями разоблачены и задержаны два человека, которые длительное время занимались сбытом наркотических средств на территории столицы через мессенджер Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



В ходе проведения обысков в автомобиле и по месту жительства задержанных изъято:

6 кг разных видов наркотиков;

5 тыс. таблеток экстази и Xanax;

1120 марок LSD разных видов.

Общая сумма изъятых наркотиков составляет около 2 млн. грн.



В настоящее время указанным лицам поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение и хранение особо опасного наркотического средства, обращение которого запрещено, с целью сбыта и сбыта особо опасного наркотического средства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).



Изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу.



Разоблачение преступной деятельности осуществлялось следователями Дарницкого управления полиции при оперативном сопровождении Управления по борьбе с наркопреступностью в Киеве под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры столицы.