Столичная полиция выясняет обстоятельства загрязнения печными материалами реки Стугна

09:56 13 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.



В дежурную часть Обуховского районного управления полиции поступило сообщение от члена комиссии по контролю за использованием и охраной земель, лесов, недр и водохранилищ Обуховского района об обнаружении факта загрязнения реки Стугна выбросами печных материалов.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 236 (Нарушение правил экологической безопасности) Уголовного кодекса Украины.



Кроме того, следователями Обуховщины направлены соответствующие запросы в Обуховскую районную государственную администрацию и бассейнное управление водных ресурсов среднего Днепра по предоставлению соответствующих документов, подтверждающих факты осуществления выбросов печных материалов, стекающих в реку Стугна, со всеми приложениями и имеющимися материалами по факту загрязнения, также о предоставлении результатов исследования отобранных проб выбросов.



Также проводятся мероприятия по установлению лица, которому принадлежит металлическая труба под грунтовым покровом, расположенной неподалеку от песчаного карьера, через которую в реку попадают опасные вещества, а также основания осуществления этих выбросов. Правоохранители расследуют обстоятельства загрязнения вредными отходами реки Стугны в Обуховском районе и устанавливают причастных к этому лиц.Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.В дежурную часть Обуховского районного управления полиции поступило сообщение от члена комиссии по контролю за использованием и охраной земель, лесов, недр и водохранилищ Обуховского района об обнаружении факта загрязнения реки Стугна выбросами печных материалов.По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 236 (Нарушение правил экологической безопасности) Уголовного кодекса Украины.Кроме того, следователями Обуховщины направлены соответствующие запросы в Обуховскую районную государственную администрацию и бассейнное управление водных ресурсов среднего Днепра по предоставлению соответствующих документов, подтверждающих факты осуществления выбросов печных материалов, стекающих в реку Стугна, со всеми приложениями и имеющимися материалами по факту загрязнения, также о предоставлении результатов исследования отобранных проб выбросов.Также проводятся мероприятия по установлению лица, которому принадлежит металлическая труба под грунтовым покровом, расположенной неподалеку от песчаного карьера, через которую в реку попадают опасные вещества, а также основания осуществления этих выбросов.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства факта нарушения в сфере окружающей среды и причастных к этому лиц.



Следствие продолжается.