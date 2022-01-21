Столичная полиция Казахстана заявила о тайных захоронениях протестующих

16:31 21 Январь Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов города Алма-Аты заявили, что ими найдены тайно захороненные тела. В полиции считают, что эти тела принадлежат участникам протестов.

Представитель департамента города объяснила, почему участниками массовых беспорядков были произведены захоронения. В первую очередь для того, чтобы затруднить идентификацию.
«Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», — прокомментировала сложившиеся обстоятельства член департамента.

В это же время, точное месторасположение тайных захоронений не называется так же, как и число погибших не уточняется.

Ранее во время брифинга, состоявшегося после протестов, начальник департамента полиции сообщил, что на морги были произведены атаки с целью «украсть» тела погибших. Также тела погибших забирали от здания департамента полиции.

Официально известно, что массовые беспорядки в Казахстане привели к гибели по меньшей мере 227 человек, а число задержанных достигло практически 10 тысяч. Генпрокуратура государства сообщила, что в морги всего было доставлено 225 тел, часть из которых официально назвали «вооруженные бандиты, участвующие в терактах».