Столб ярко-желтого дыма встревожил жителей Днепра

19:20 31 Июль Киев, Украина

Новости Днепра: О странном и необычном явлении сообщил сегодня местный Телеграм-канал в городе Днепр. Жителей города ни на шутку испугали облака дыма ярко-желтого цвета. Этот экзотического вида дым они наблюдали в районе городского автомобильного рынка.

"В районе авторынка на 12 квартале что-то горит желтым пламенем. Вроде как завод "Прессов", - написано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно сильное задымление желтого цвета.

Ранее сообщалось, что в центральном районе Днепра сегодня произошел пожар, повреждены пять торговых киосков.

Также сообщалось, что в селе Шамраевка Киевской области произошел пожар на территории частного домохозяйства, сгорели две тонны соломы и пять автомобилей.