Столб ярко-желтого дыма встревожил жителей Днепра

Новости Днепра: О странном и необычном явлении сообщил сегодня местный Телеграм-канал в городе Днепр. Жителей города ни на шутку испугали облака дыма ярко-желтого цвета. Этот экзотического вида дым они наблюдали в районе городского автомобильного рынка.
На опубликованных кадрах видно сильное задымление желтого цвета.
Ранее сообщалось, что в центральном районе Днепра сегодня произошел пожар, повреждены пять торговых киосков.
Также сообщалось, что в селе Шамраевка Киевской области произошел пожар на территории частного домохозяйства, сгорели две тонны соломы и пять автомобилей.
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