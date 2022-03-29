Стартовая цена 800 грн. Полиция разоблачила сеть публичных домов

Во Львове и Днепре сотрудниками правоохранительных органов была разоблачена работа четырех публичных домов. Откровенный бизнес организовали двое мужчин, такса за интимные услуги стартовала с 800 грн и увеличивалась в зависимости от предпочтений клиентов.
Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
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