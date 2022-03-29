Стартовая цена 800 грн. Полиция разоблачила сеть публичных домов

17:42 03 ноября Киев, Украина

Во Львове Днепре сотрудниками правоохранительных органов была разоблачена работа четырех публичных домов. Откровенный бизнес организовали двое мужчин, такса за интимные услуги стартовала с 800 грн и увеличивалась в зависимости от предпочтений клиентов.

"В рамках досудебного расследования 2 ноября полицейские провели десять санкционированных обысков во Львове и в Днепре, во время которых обнаружили и изъяли вещественные доказательства – черновую бухгалтерию, денежные средства, вырученные от противоправной деятельности и прочее", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.