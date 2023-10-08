Стало известно о сотнях жертв землетрясения в афганской провинции Герат

Землетрясения продолжают напоминать людям о их слабости перед силами природы. Очередное сильное землетрясение произошло вчера, 7 октября, на западе Афганистана. В утреннем сообщении BBC News от 8 октября указано о сотнях погибших.
Отмечается, что данные о жертвах стихии противоречивы.
По информации больницы Герата, по меньшей мере 255 человек погибли, еще около 500 получили ранения и эти цифры не окончательны.
Накануне представитель экстренных служб региона Моса Ашари заявил журналистам, что пострадали более 1000 женщин, детей и пожилых людей и около 120 погибли.
По данным СМИ, число погибших превысило 500 человек.
Напомним, 7 октября в афганской провинции Герат произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Зафиксировано как минимум три мощных толчка. Многие дома повреждены, люди оказались под завалами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии