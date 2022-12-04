Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Одессе

08:55 04 декабря Киев, Украина

В результате взрыва в Одессе на улице Прохоровской четыре сотрудника полиции находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в разные больницы города. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает местное издание Думская.

"Больше всего пострадала криминалист, которая потеряла глаз, кроме того, у нее минно-взрывная травма головы. У другого полицейского взрывная травма и открытый перелом ноги. Его коллега получил ранение ног и грудной клетки. У одного патрульного – открытый перелом голени и осколочное ранение обеих ног", – говорится в сообщении.

Еще один патрульный, а также волонтер, который вез опасный предмет и двое прохожих – в состоянии средней тяжести. У инспектора травмы ног: открытый перелом одной и множественные осколочные ранения другой. У волонтера – тоже открытый перелом и рваная рана ноги. У одного из прохожих – ранения ног и нижней части живота. У другого – рваная рана правого колена и левого локтя.

Утверждается, что причиной взрыва мог стать боеприпас от противотанковой установки Фагот, который перевозил волонтер в своем автомобиле Dodge.

"По словам водителя авто, ПТРК, а также использованные гильзы он привез с Николаевщины в качестве сувениров", – пишет издание.

Напомним, 2 декабря в Одессе патрульные остановили автомобиль на Прохоровской улице. Во время проверки в багажнике обнаружили взрывоопасные предметы. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, после чего произошел взрыв.