Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Одессе

В результате взрыва в Одессе на улице Прохоровской четыре сотрудника полиции находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в разные больницы города. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает местное издание Думская.
Еще один патрульный, а также волонтер, который вез опасный предмет и двое прохожих – в состоянии средней тяжести. У инспектора травмы ног: открытый перелом одной и множественные осколочные ранения другой. У волонтера – тоже открытый перелом и рваная рана ноги. У одного из прохожих – ранения ног и нижней части живота. У другого – рваная рана правого колена и левого локтя.
Утверждается, что причиной взрыва мог стать боеприпас от противотанковой установки Фагот, который перевозил волонтер в своем автомобиле Dodge.
Напомним, 2 декабря в Одессе патрульные остановили автомобиль на Прохоровской улице. Во время проверки в багажнике обнаружили взрывоопасные предметы. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, после чего произошел взрыв.
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