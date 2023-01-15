Стало известно имя командира авиаполка, бомбившего Днепр и Кременчуг

Ракетный удар по жилому дому в Днепре, унесший жизни по меньшей мере семнадцати человек, нанес 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 33310 Шайковка). Его командиром якобы является полковник Олег Тимошин. Об этом в субботу, 14 января, сообщили OSINT-исследователи.
Также об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Эту же информацию подтверждает военный журналист Андрей Цаплиенко.
Кроме того, утверждается, что 27 июня 2022 года по его приказу был нанесен удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Тогда погибло более 20 человек и более 30 числились пропавшими без вести.
Отметим, число жертв удара рф по Днепру выросло до 17 человек.
Напомним, президент обратился к союзникам и призвал дать больше оружия Украине.
Ранее в ВСУ рассказали, чем рф ударила по Днепру. По многоэтажке в Днепра россияне ударили ракетой Х-22. Такой же снаряд попал летом по торговому центру в Кременчуге.
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