Стало известно имя командира авиаполка, бомбившего Днепр и Кременчуг

09:08 15 января Киев, Украина

Ракетный удар по жилому дому в Днепре, унесший жизни по меньшей мере семнадцати человек, нанес 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 33310 Шайковка). Его командиром якобы является полковник Олег Тимошин. Об этом в субботу, 14 января, сообщили OSINT-исследователи.

Также об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Эту же информацию подтверждает военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Пуск ракеты Х-22 осуществлялся самолетом Ту-22м3 из района Курска. Позывной борта 42492. Самолет, который выпустил ракету, сел на аэродроме в Рязани. Олег Тимошин точно знает весь экипаж террористов из этого самолета", - говорится в сообщении.

Кроме того, утверждается, что 27 июня 2022 года по его приказу был нанесен удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Тогда погибло более 20 человек и более 30 числились пропавшими без вести.

Отметим, число жертв удара рф по Днепру выросло до 17 человек.

Напомним, президент обратился к союзникам и призвал дать больше оружия Украине.

Ранее в ВСУ рассказали, чем рф ударила по Днепру. По многоэтажке в Днепра россияне ударили ракетой Х-22. Такой же снаряд попал летом по торговому центру в Кременчуге.