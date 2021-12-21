Стали известны подробности налогового скандала вокруг медлаборатории Synevo

Открылись новые факты налогового скандала вокруг медицинской лаборатории Synevo.
Об этом сообщил анонимный источник в партии «Слуга народа» для СМИ.
Речь идет о решении Государственной налоговой службы, которая по итогам проверок установила налоговый долг компании на сумму в 1,1 млрд гривен. Лабораторию проверяли в сентябре-ноябре 2021 года.
Тогда в ответ на претензию в Synevo заявили, что намерены обжаловать решение в суде.
По данным источника, изначально решение о начислении компании Synevo налогов было инициировано еще во время пребывания главой Государственной налоговой службы (ГНС) Алексея Любченко.
Важно сказать, что такой штраф — один из многих примеров начислений штрафа для шантажа и вымогательства времён Любченко и его зама по аудиту Натальи Рубан.
При этом источник заявил, что скорее всего налоги компании платить все-таки не придется. В ситуацию решил вмешаться Офис президента.
«В ситуацию вмешались Офис президента и Кабинет министров. Скорее всего, решение по компании будет пересмотрено. Штраф будет отменен или снижен», – утверждает он.
Речь идет о решении Государственной налоговой службы, которая по итогам проверок установила налоговый долг компании на сумму в 1,1 млрд гривен. Лабораторию проверяли в сентябре-ноябре 2021 года.
Тогда в ответ на претензию в Synevo заявили, что намерены обжаловать решение в суде.
По данным источника, изначально решение о начислении компании Synevo налогов было инициировано еще во время пребывания главой Государственной налоговой службы (ГНС) Алексея Любченко.
Важно сказать, что такой штраф — один из многих примеров начислений штрафа для шантажа и вымогательства времён Любченко и его зама по аудиту Натальи Рубан.
При этом источник заявил, что скорее всего налоги компании платить все-таки не придется. В ситуацию решил вмешаться Офис президента.
«В ситуацию вмешались Офис президента и Кабинет министров. Скорее всего, решение по компании будет пересмотрено. Штраф будет отменен или снижен», – утверждает он.
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