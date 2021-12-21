Стали известны подробности налогового скандала вокруг медлаборатории Synevo

10:26 20 Декабрь Киев, Украина

Открылись новые факты налогового скандала вокруг медицинской лаборатории Synevo.
 
Об этом сообщил анонимный источник в партии «Слуга народа» для СМИ.

Речь идет о решении Государственной налоговой службы, которая по итогам проверок установила налоговый долг компании на сумму в 1,1 млрд гривен. Лабораторию проверяли в сентябре-ноябре 2021 года.

Тогда в ответ на претензию в Synevo заявили, что намерены обжаловать решение в суде.

По данным источника, изначально решение о начислении компании Synevo налогов было инициировано еще во время пребывания главой Государственной налоговой службы (ГНС) Алексея Любченко.

Важно сказать, что такой штраф — один из многих примеров начислений штрафа для шантажа и вымогательства времён Любченко и его зама по аудиту Натальи Рубан.

При этом источник заявил, что скорее всего налоги компании платить все-таки не придется. В ситуацию решил вмешаться Офис президента.

«В ситуацию вмешались Офис президента и Кабинет министров. Скорее всего, решение по компании будет пересмотрено. Штраф будет отменен или снижен», – утверждает он.