Стала известна причина падения парня из кабинки канатной дороги в Харькове

По словам очевидцев, им показалось, что юноша хотел таким образом свести счеты с жизнью. Мать пострадавшего рассказала, что это несчастный случай.

Как сообщают правоохранители, парень хотел сделать эффектное селфи, но, не удержавшись, упал с высоты 10-ти метров.

Утверждается, что парень был нетрезв. Как сообщает местное издание Объектив, бригада скорой определила состояние опьянения по запаху изо рта. Был ли юноша пьян, установят в медучреждении, куда его забрали с многочисленными переломами.

"13 июня в 17:55 поступил вызов в службу экстренной помощи по поводу падения с высоты. По приезду бригады была оказана помощь парню 17 лет. Он был тяжелый. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости, закрытый перелом правого плеча и закрытый перелом правого бедра. Травматический шок, попытка суицида и алкогольное опьянение", - рассказала изданию Объектив заместитель директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Галина Салдан.

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии в реанимации.