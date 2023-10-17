ССО успешно атаковали вражеские аэродромы в Бердянске и Луганске

Силы Спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) доложили об успешной атаки на вражеские аэродромы в Бердянске и Луганске. Бойцы уничтожили девяти вертолетов различных моделей и десятки погибших в живой силе.
Об этом сообщает пресс-служба ССО.
Согласно данным ВСУ, поступила информация о наличии вражеских аэродромов в временно оккупированных городах, а также о присутствии на них военной авиатехники, специализированного оборудования и боеприпасов. Эта информация была проверена и подтверждена, после чего координаты и необходимые данные были переданы Силам обороны для нанесения удара.
В результате ночной атаки с 16 октября на 17 октября оккупанты понесли серьезные потери. Согласно последним отчетам, в Бердянске и Луганске были уничтожены девять вертолетов различных моделей, военная спецтехника, пусковая установка ПВО и склады боеприпасов. Также в результате атаки были нанесены повреждения взлетным полосам на аэродромах. Взрыв складов боеприпасов продолжался до утра.
Сообщается, что потери среди живой силы противника насчитывают десятки погибших и раненых, и продолжается извлечение тел из-под обломков.
Об этом сообщает пресс-служба ССО.
Согласно данным ВСУ, поступила информация о наличии вражеских аэродромов в временно оккупированных городах, а также о присутствии на них военной авиатехники, специализированного оборудования и боеприпасов. Эта информация была проверена и подтверждена, после чего координаты и необходимые данные были переданы Силам обороны для нанесения удара.
В результате ночной атаки с 16 октября на 17 октября оккупанты понесли серьезные потери. Согласно последним отчетам, в Бердянске и Луганске были уничтожены девять вертолетов различных моделей, военная спецтехника, пусковая установка ПВО и склады боеприпасов. Также в результате атаки были нанесены повреждения взлетным полосам на аэродромах. Взрыв складов боеприпасов продолжался до утра.
Сообщается, что потери среди живой силы противника насчитывают десятки погибших и раненых, и продолжается извлечение тел из-под обломков.
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