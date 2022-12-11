США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка

Государственный департамент США в пятницу объявил о введении санкций против главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка и двух членов его семьи. Об этом в пятницу, 9 декабря, говорится на сайте Госдепартамента.
Отмечается, что санкции введены в рамках борьбы с глобальной коррупцией, а также приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией и в преддверии Международного дня прав человека.
В то же время, в Госдепе не стали уточнять, о ком именно идет речь.
В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам.
В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.
При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями, как отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".
В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".
Напомним, окружной админсуд Киева разрешил судье Киевского админсуда Александре Брагиной подавать декларации не в электронной, а в бумажной форме, что судья мотивировала "религиозными убеждениями".
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