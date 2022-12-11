США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка

08:21 10 декабря Киев, Украина

Государственный департамент США в пятницу объявил о введении санкций против главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка и двух членов его семьи. Об этом в пятницу, 9 декабря, говорится на сайте Госдепартамента.

Отмечается, что санкции введены в рамках борьбы с глобальной коррупцией, а также приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией и в преддверии Международного дня прав человека.

"Из-за значительной коррупции в отношении Вовка приняты финансовые санкции на основе закона Магнитского и визовые ограничения. Также аналогичные меры касаются его двух ближайших родственников", - сказано в сообщении.

В то же время, в Госдепе не стали уточнять, о ком именно идет речь.

"Государственный департамент включил в список Вовка за вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и иные публичные процессы", - подчеркнули в Госдепе.

В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам.

В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями, как отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".

В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".

Напомним, окружной админсуд Киева разрешил судье Киевского админсуда Александре Брагиной подавать декларации не в электронной, а в бумажной форме, что судья мотивировала "религиозными убеждениями".