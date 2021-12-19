США: мужчина открыл стрельбу из винтовки, погибли 10 человек

07:33 23 Март Киев, Украина

По неизвестным на данный момент причинам, вооруженный винтовкой мужчина открыл огонь на парковке вблизи супермакета, жертвами стрельбы стали 10 человек. Трагическое происшествие произошло в городе Боулдер, штат Колорадо



Об этом сообщает ABC news.



Источник в полиции сообщил телеканалу, что полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе на парковке у супермаркета, которое поступило примерно в 14:30 по местному времени. После этого вооруженный винтовкой подозреваемый открыл по ним огонь. В результате 51-летний офицер полиции Эрик Тэлли, который приехал на место первым, погиб.



После этого подозреваемый был ранен и взят под стражу. Его отправили в местную больницу. Полиция не назвала его имени и возможные мотивы.



Всего во время стрельбы в супермаркете и на его парковке были убиты десять человек. По данным полиции, подозреваемый стал единственным человеком с серьезными травмами, который выжил, пишет Reuters.