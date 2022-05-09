Срыв учебного процесса и эвакуация 400 учеников - последствия игры с газовым баллончиком

Ученик средней школы города Червоноград, из-за неосторожного обращения с газовым баллончиком, прервал учебный процесс более чем на 3 часа.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции во Львовской области.
"9 декабря около 13:00 в одной из средних школ в городе Червоноград 17-летний ученик 11-го класса во время урока распылил содержание газового баллончика в помещении класса", - сказано в сообщении.
В результате инцидента из здания школы эвакуировали около 400 человек.
Для осмотра в больницу отправили 5 учеников, учебный процесс был прерван на 3 часа.
Полиция опросила распылившего газ ученика в присутствии его матери. По словам школьника, он рассматривал газовый баллончик и случайно отломал пластиковый предохранитель, в результате чего и произошло распыление.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии