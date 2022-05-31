Средства "Крюковского вагоностроительного завода" выводились на счета российских компаний

15:36 31 мая Киев, Украина

Средства "Крюковского вагоностроительного" выводились на счета российских компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии гражданина рф, которому принадлежит 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", заводом систематически производились закупки деталей для строительства вагонов у предприятий из российской федерации по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости.



Правоохранители провели санкционированные обыски на территории завода, в ходе которых выявлены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином рф.



По ходатайству прокуратуры корпоративные права "Крюковского вагоностроительного завода" арестованы и решаются вопросы передачи их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.



Уголовное производство нарушено по статьям завладения денежными средствами предприятия путем злоупотребления служебным положением и финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения границ государственной границы Украины.



25% акций предприятия принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову, 37% – украинцу Владимиру Приходько.