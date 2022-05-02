Среди освобожденных из русского плена украинцев есть тяжело раненые, с сепсисом и ампутированными конечностями

07:42 02 мая Киев, Украина

Украинские граждане по возвращении в порядке обмена рассказывают об унижениях и бесчеловечных условиях содержания в российском плену





При захвате в плен русские военные забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова обували. После этого пленников заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня, сообщила Омбудсман.



С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО № 1 – тюрьму российского города Курск, где им не оказывали никакой медицинской помощи.



Украинцев одевали в форму пленных, подстригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и "исполнять" их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а затем заставляли подписывать документы о том, что с ними хорошо обращались, отметила Денисова. Среди освобожденных есть тяжелораненые, с сепсисом, ампутированными конечностями. Люди рассказывают, что их держали в тесных подвалах, избивали, унижали и пытали, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова При захвате в плен русские военные забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова обували. После этого пленников заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня, сообщила Омбудсман.С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО № 1 – тюрьму российского города Курск, где им не оказывали никакой медицинской помощи.Украинцев одевали в форму пленных, подстригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и "исполнять" их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а затем заставляли подписывать документы о том, что с ними хорошо обращались, отметила Денисова.

“Тяжелобольных, с ампутированными в результате обморожений конечностями и пальцами ног, оккупанты решили обменять. Из-за отсутствия карет скорой помощи, оккупанты везли на обмен тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах. Россияне положили раненых на шоссе на носилках, откуда их забрали украинские солдаты”, – добавила она.

Омбудсман также рассказала историю Владимира Хропуна, волонтера "Красного Креста". Российские военные похитили мужчину в селе Козаровичи Киевской области.



Первые несколько дней его вместе с другими пленниками держали в соседнем селе Димер в подвале фабрики. В помещении площадью 28 квадратных метров вместе с ним содержали еще около 40 пленных.



Хропун сообщил, что военные избивали их прикладами, применяли электрошокеры и издевались: ему завязали глаза и руки, и требовали предоставить информацию об украинской армии.



Почти неделю пленных продержали в Украине, а затем перевезли в Беларусь. Далее украинцев вывезли в российскую тюрьму, где продолжили издевательство.

“Рашисты унижали пленных, заставляли вставать на колени и принимать неудобные позы. Не смотришь в глаза, делаешь что-то медленно – украинцев били по любому случаю”, – написала Уполномоченная.

Харпун также сказал, что насчитал 72 пленных, находившихся в заключении в непосредственной близости от него. Но учитывая звуки, которые звучали, считает, что пленников было гораздо больше.



Денисова напомнила, что захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников.