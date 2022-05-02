Среди освобожденных из русского плена украинцев есть тяжело раненые, с сепсисом и ампутированными конечностями

Украинские граждане по возвращении в порядке обмена рассказывают об унижениях и бесчеловечных условиях содержания в российском плену.
Среди освобожденных есть тяжелораненые, с сепсисом, ампутированными конечностями. Люди рассказывают, что их держали в тесных подвалах, избивали, унижали и пытали, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
При захвате в плен русские военные забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова обували. После этого пленников заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня, сообщила Омбудсман.
С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО № 1 – тюрьму российского города Курск, где им не оказывали никакой медицинской помощи.
Украинцев одевали в форму пленных, подстригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и "исполнять" их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а затем заставляли подписывать документы о том, что с ними хорошо обращались, отметила Денисова.
При захвате в плен русские военные забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова обували. После этого пленников заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня, сообщила Омбудсман.
С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО № 1 – тюрьму российского города Курск, где им не оказывали никакой медицинской помощи.
Украинцев одевали в форму пленных, подстригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и "исполнять" их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а затем заставляли подписывать документы о том, что с ними хорошо обращались, отметила Денисова.
Омбудсман также рассказала историю Владимира Хропуна, волонтера "Красного Креста". Российские военные похитили мужчину в селе Козаровичи Киевской области.
Первые несколько дней его вместе с другими пленниками держали в соседнем селе Димер в подвале фабрики. В помещении площадью 28 квадратных метров вместе с ним содержали еще около 40 пленных.
Хропун сообщил, что военные избивали их прикладами, применяли электрошокеры и издевались: ему завязали глаза и руки, и требовали предоставить информацию об украинской армии.
Почти неделю пленных продержали в Украине, а затем перевезли в Беларусь. Далее украинцев вывезли в российскую тюрьму, где продолжили издевательство.
Первые несколько дней его вместе с другими пленниками держали в соседнем селе Димер в подвале фабрики. В помещении площадью 28 квадратных метров вместе с ним содержали еще около 40 пленных.
Хропун сообщил, что военные избивали их прикладами, применяли электрошокеры и издевались: ему завязали глаза и руки, и требовали предоставить информацию об украинской армии.
Почти неделю пленных продержали в Украине, а затем перевезли в Беларусь. Далее украинцев вывезли в российскую тюрьму, где продолжили издевательство.
Харпун также сказал, что насчитал 72 пленных, находившихся в заключении в непосредственной близости от него. Но учитывая звуки, которые звучали, считает, что пленников было гораздо больше.
Денисова напомнила, что захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников.
Денисова напомнила, что захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии