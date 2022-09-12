Сразу в нескольких городах юга рф прогремели взрывы - росСМИ

Жители сразу нескольких городов юга россии слышали громкий взрыв.
Об этом пишут росСМИ.
Отмечается, что хлопок был слышен в Ростове (центр, Западный, Суворовский и другие районы города), в Азове, в Таганроге, в Новошахтинске, в Шахтах, в Новочеркасске, в Аксае, в Ейске.
Вместе с тем, в МЧС рф сообщили, что не получили информации о каких-либо взрывах.
Отмечается, что хлопок был слышен в Ростове (центр, Западный, Суворовский и другие районы города), в Азове, в Таганроге, в Новошахтинске, в Шахтах, в Новочеркасске, в Аксае, в Ейске.
Вместе с тем, в МЧС рф сообщили, что не получили информации о каких-либо взрывах.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии