Сразу в нескольких городах юга рф прогремели взрывы - росСМИ

17:34 12 сентября Киев, Украина

Жители сразу нескольких городов юга россии слышали громкий взрыв.

 
Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что хлопок был слышен в Ростове (центр, Западный, Суворовский и другие районы города), в Азове, в Таганроге, в Новошахтинске, в Шахтах, в Новочеркасске, в Аксае, в Ейске.

Вместе с тем, в МЧС рф сообщили, что не получили информации о каких-либо взрывах.