Спустя почти месяц с оккупированной территории Запорожской области россияне выпустили лишь четырех человек

18:54 09 января Киев, Украина

Ситуация с выездом с временно оккупированных территорий Запорожской области ухудшается, ведь за три последних недели на подконтрольные украинскому правительству территории россияне пропустили всего четыре человека.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.

Информация о том, как россияне всеми возможными путями препятствуют тем, кто хочет покинуть оккупированные территории, начала появляться вскоре после захвата части Запорожской области.

Летом там ввели "пропуска" для выезда, а потому очередь становилась все больше. В ожидании люди проводили возле КПП несколько суток, а некоторые умирали. Для тех, кто не мог проехать через Васильевку, советовали использовать альтернативные варианты – в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или Крым.

Однако теперь и с этими путями возникли проблемы.
“Мы видим тенденцию, что усложняется процесс выезда из-за временно оккупированного Крыма. Жители на это тратят от 4 до 6 суток – есть проблемы с паромом, поскольку Крымский мост почти не функционирует или функционирует по своим правилам. Если наши жители добираются до границы рф с Грузией или Евросоюзом, это тоже не гарантирует им выезд. Приблизительно 70-80% жителей временно оккупированных территорий не выпускают из россии”, – говорит чиновник.
Дополнительно с 9 января на временно оккупированной части Запорожской области запретили перемещение между городами без специального пропуска. Получить ее пока могут только владельцы коммерческого транспорта, однако оккупанты обещают предоставить эту возможность и частным автомобилям.