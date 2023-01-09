Спустя почти месяц с оккупированной территории Запорожской области россияне выпустили лишь четырех человек

Ситуация с выездом с временно оккупированных территорий Запорожской области ухудшается, ведь за три последних недели на подконтрольные украинскому правительству территории россияне пропустили всего четыре человека.
Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.
Информация о том, как россияне всеми возможными путями препятствуют тем, кто хочет покинуть оккупированные территории, начала появляться вскоре после захвата части Запорожской области.
Летом там ввели "пропуска" для выезда, а потому очередь становилась все больше. В ожидании люди проводили возле КПП несколько суток, а некоторые умирали. Для тех, кто не мог проехать через Васильевку, советовали использовать альтернативные варианты – в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или Крым.
Однако теперь и с этими путями возникли проблемы.
Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.
Информация о том, как россияне всеми возможными путями препятствуют тем, кто хочет покинуть оккупированные территории, начала появляться вскоре после захвата части Запорожской области.
Летом там ввели "пропуска" для выезда, а потому очередь становилась все больше. В ожидании люди проводили возле КПП несколько суток, а некоторые умирали. Для тех, кто не мог проехать через Васильевку, советовали использовать альтернативные варианты – в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или Крым.
Однако теперь и с этими путями возникли проблемы.
Дополнительно с 9 января на временно оккупированной части Запорожской области запретили перемещение между городами без специального пропуска. Получить ее пока могут только владельцы коммерческого транспорта, однако оккупанты обещают предоставить эту возможность и частным автомобилям.
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