Спустя почти месяц с оккупированной территории Запорожской области россияне выпустили лишь четырех человек

“Мы видим тенденцию, что усложняется процесс выезда из-за временно оккупированного Крыма. Жители на это тратят от 4 до 6 суток – есть проблемы с паромом, поскольку Крымский мост почти не функционирует или функционирует по своим правилам. Если наши жители добираются до границы рф с Грузией или Евросоюзом, это тоже не гарантирует им выезд. Приблизительно 70-80% жителей временно оккупированных территорий не выпускают из россии”, – говорит чиновник.