Спрей для обуви стал причиной отравления семерых школьников

13:28 17 Март Киев, Украина

На Полтавщине, в одной из средних школ города Кобеляки, семеро школьников почувствовали признаки недомогания, одна из учениц была госпитализирована.

Об этом в Facebook сообщила директор школы Таисия Масич.

"К концу первого урока в 5 классе начал распространяться специфический запах, похожий на запах ацетона. Ученики были выведены на свежий воздух. Классную комнату и коридор начали проветривать. Из 17 учеников, собравшихся в этот день, 7 учеников почувствовали ухудшение состояния здоровья: головную боль и тошноту", - проинформировала директор учебного заведения.

Педагоги вызвали в школу скорую помощь. Помимо медиков приехали полиция и спасатели.



Детям оказали необходимую медпомощь еще до приезда кареты скорой.



Пятиклассников, которые не жаловались на недомогание, перевели в другой учебный кабинет, где они продолжили обучение.

"После обследования школьников в приемном отделении ЦРБ один ребенок был оставлен под наблюдением врачей в больничном учреждении (сейчас чувствует себя хорошо), другие дети вернулись домой со своими родителями в удовлетворительном состоянии", - добавила Масич.

По ее словам, жаловались на ухудшение школьники с хроническими заболеваниями и имеющие склонность к аллергическим реакциям.

"Вероятным источником распространения специфического запаха, спровоцировавшего реакцию детей, испаряясь в теплом помещении, мог стать аэрозоль, которым родители обработали утром замшевую обувь одной из учениц", - написала в соцсети директор школы.

Других источников распространения запаха не обнаружили.



Сотрудники санстанции провели лабораторное исследование воздуха. Каких-либо вредных веществ не обнаружено, резкий запах не ощущается.



В Департаменте по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации отметили, что была госпитализирована 11-летняя девочка с предварительным диагнозом "острое отравление". Ее состояние медики характеризуют, как средней тяжести.