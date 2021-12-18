Спрей для обуви стал причиной отравления семерых школьников

На Полтавщине, в одной из средних школ города Кобеляки, семеро школьников почувствовали признаки недомогания, одна из учениц была госпитализирована.
Об этом в Facebook сообщила директор школы Таисия Масич.
Педагоги вызвали в школу скорую помощь. Помимо медиков приехали полиция и спасатели.
Детям оказали необходимую медпомощь еще до приезда кареты скорой.
Пятиклассников, которые не жаловались на недомогание, перевели в другой учебный кабинет, где они продолжили обучение.
Детям оказали необходимую медпомощь еще до приезда кареты скорой.
Пятиклассников, которые не жаловались на недомогание, перевели в другой учебный кабинет, где они продолжили обучение.
По ее словам, жаловались на ухудшение школьники с хроническими заболеваниями и имеющие склонность к аллергическим реакциям.
Других источников распространения запаха не обнаружили.
Сотрудники санстанции провели лабораторное исследование воздуха. Каких-либо вредных веществ не обнаружено, резкий запах не ощущается.
В Департаменте по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации отметили, что была госпитализирована 11-летняя девочка с предварительным диагнозом "острое отравление". Ее состояние медики характеризуют, как средней тяжести.
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