Справедливый приговор суда вынесен оккупанту-убийце

13:46 23 мая Киев, Украина

Ни одно преступление россиян против народа Украины не останется без заслуженного наказания. Начало этому суду уже положено. Российский военный Вадим Шишимарин приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области. Об этом сообщает Политика страны.

Это первый приговор за военные преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими.

Еще в начале войны, 28 февраля, в селе Чупаховка Сумской области Шишимарин расстрелял 62-летнего местного жителя Александра Шелипова.

Потом Шишимарин попал в плен вместе с тремя сослуживцами. Один из них умер вследствие ранения, двоих обменяли, а Шишимарин, командир отделения 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области, предстал перед судом.

Обвиняемый свою вину признал. Прокуратура просила для российского военного наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения.

Напомним, оккупант рассказал в суде, как и зачем убивал мирного жителя на Сумщине.