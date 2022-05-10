Спецтехника для прослушки: СБУ разоблачила подпольное производство

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые на базе технологических ресурсов предприятия наладили производство спецтехники для прослушивания и обнаружения местонахождения мобильных телефонов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, в среду, 9 декабря.
Представители коммерческой структуры, продавали готовый товар заинтересованным клиентам через наработанные личные связи.
Правоохранители обнаружили документы с доказательствами, технические устройства для скрытой прослушки и программно-аппаратные комплексы, с помощью которых можно установить местонахождение мобильного телефона.
Представители коммерческой структуры, продавали готовый товар заинтересованным клиентам через наработанные личные связи.
Правоохранители обнаружили документы с доказательствами, технические устройства для скрытой прослушки и программно-аппаратные комплексы, с помощью которых можно установить местонахождение мобильного телефона.
Организаторам нелегального бизнеса грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.
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