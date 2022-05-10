Спецтехника для прослушки: СБУ разоблачила подпольное производство

18:46 09 декабря Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые на базе технологических ресурсов предприятия наладили производство спецтехники для прослушивания и обнаружения местонахождения мобильных телефонов.





Представители коммерческой структуры, продавали готовый товар заинтересованным клиентам через наработанные личные связи.



Правоохранители обнаружили документы с доказательствами, технические устройства для скрытой прослушки и программно-аппаратные комплексы, с помощью которых можно установить местонахождение мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ , в среду, 9 декабря.Представители коммерческой структуры, продавали готовый товар заинтересованным клиентам через наработанные личные связи.Правоохранители обнаружили документы с доказательствами, технические устройства для скрытой прослушки и программно-аппаратные комплексы, с помощью которых можно установить местонахождение мобильного телефона.

"В ходе обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов бизнеса правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, а также другие технические средства скрытого аудиоконтроля граждан", — сказано в сообщении.

Организаторам нелегального бизнеса грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.