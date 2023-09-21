Спецслужбы рф используют подростков для распространения террористических угроз - СБУ

15:18 21 сентября Киев, Украина

С начала текущего года Служба безопасности Украины (СБУ) зарегистрировала более 2 тысяч случаев фальшивых минирований на территории страны. Эти ложные угрозы о взрывах часто исходят от подростков, как сообщила пресс-служба СБУ.

"С начала текущего года мы получили более 2 тысяч анонимных угроз о возможных взрывах в государственных учреждениях, школах, больницах и других местах собрания людей. Большинство из этих сообщений о минировании поступили через интернет из россии или от украинских абонентов. Наиболее тревожным фактом является то, что российские спецслужбы все чаще используют несовершеннолетних для распространения террористических угроз", - гласит официальное заявление СБУ.

Источники в СБУ также утверждают, что оккупанты привлекают украинских подростков через запрещенные социальные сети, такие как Вконтакте, а также через контролируемые ими каналы в Telegram и игровые интернет-платформы.

"На этих площадках представители российских спецслужб устанавливают контакт с молодыми пользователями и предлагают им сотрудничество. Они часто используют методы шантажа и психологических воздействий, а также обещают незаслуженные деньги, чтобы склонить детей к террористической деятельности", - докладывает СБУ.

Российские кураторы предоставляют своим пособникам в Украине список приоритетных объектов, которые нужно объявить "заминированными" и отправить угрозы на указанные адреса.

"Чтобы сохранить анонимность, авторы этих угроз часто используют специализированные программы. Тем не менее, они не ускользают от преследования - Служба безопасности устанавливает их личности, фиксирует преступную деятельность и привлекает к уголовной ответственности", - заверяют в СБУ.

Служба безопасности Украины также предоставила примеры привлечения подростков к распространению фальшивых угроз.

"В городе Черкассы были выявлены два ученика старших классов местной школы, которые в июле этого года подали угрозы о "минировании" областной военной администрации и городского торгового центра. По данным следствия, эти подростки действовали по указанию представителей ФСБ, которые завербовали их через контролируемые россией каналы в Telegram", - сообщает пресс-служба СБУ.

На основе этих и других подобных случаев продолжается расследование в рамках статьи о сознательно ложных сообщениях о угрозах безопасности граждан, разрушении или повреждении объектов собственности.