Спецслужбы рф готовят кибератаку против союзников Украины - канадская разведка

11:09 29 января Киев, Украина

Спецслужбы российской федерации готовят большую кибератаку на союзников Украины. Об этом в субботу, 28 января, сообщило канадское издание CBC со ссылкой на Центр по безопасности коммуникаций Канады.

Там призвали к "повышенному вниманию".

"Нам известна информация об активизации усилий, связанных с рф хакеров, пытающихся скомпрометировать или помешать союзникам Украины, в ответ на их поддержку Правительства Украины", - заявили в Центре.

Представитель канадской спецслужбы, ответственной за внешнюю радиоэлектронную разведку, подчеркнул, что на сегодняшний день увеличения случаев кибернападений на правительство Канады пока не было обнаружено.

Ранее киберспециалисты нейтрализовали российскую хакерскую атаку на электронные системы жилищной инфраструктуры в одном из приграничных регионов Украины.

Напомним, одесская группа Технари создала приложение для смартфонов под названием Цифрова бавовна. Оно предназначено для автоматических DDoS-атак российских сайтов.