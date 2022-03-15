Спецоперация полиции: задержаны четверо подозреваемых в убийстве

20:42 26 октября Киев, Украина

План-перехват полицейских Киевской области, увенчался успехом, во время погони были задержаны четверо мужчин, которых подозревают в совершении умышленного убийства в столице.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.





В полицию поступило оперативное ориентирование по розыску злоумышленников, которые передвигаются на автомобиле «Ford». Водитель и пассажиры этого автомобиля подозревались в совершении убийства. Ориентировку получили все наряды полиции Киевщины и для задержания опасных преступников на территории области ввели специальную полицейскую операцию.

Около 5 часов утра во время патрулирования наряд полиции в Макаровском районе заметил похожий по приметам автомобиль и начал его преследовать. Полицейские задержали четырех мужчин и передали их инициаторам розыска.