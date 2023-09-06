Спецоперация на Львовщине: обезврежена банда рэкетиров, маскировавшихся под военных

12:32 18 августа Киев, Украина

СБУ задержала на Львовщине банду бывших уголовников, которые мобилизовались в ВСУ, но оставили подразделение и занимались рэкетом.

В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, которую организовали двое бывших уголовников, скрывших свое "криминальное прошлое" и призвавшихся на военную службу.

После зачисления в состав одной из воинских частей региона, они самовольно оставили подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.

Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за решение "спора".

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами 4 тыс. долларов США с демобилизованного бойца ВСУ.

В случае отказа оплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой.

В ходе оперативных действий правоохранители задержали обоих рэкетиров "на горячем" во время передачи части денег от потерпевшего.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
/>