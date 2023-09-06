Спецоперация на Львовщине: обезврежена банда рэкетиров, маскировавшихся под военных

СБУ задержала на Львовщине банду бывших уголовников, которые мобилизовались в ВСУ, но оставили подразделение и занимались рэкетом.
В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, которую организовали двое бывших уголовников, скрывших свое "криминальное прошлое" и призвавшихся на военную службу.
После зачисления в состав одной из воинских частей региона, они самовольно оставили подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.
Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за решение "спора".
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами 4 тыс. долларов США с демобилизованного бойца ВСУ.
В случае отказа оплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой.
В ходе оперативных действий правоохранители задержали обоих рэкетиров "на горячем" во время передачи части денег от потерпевшего.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, которую организовали двое бывших уголовников, скрывших свое "криминальное прошлое" и призвавшихся на военную службу.
После зачисления в состав одной из воинских частей региона, они самовольно оставили подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.
Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за решение "спора".
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами 4 тыс. долларов США с демобилизованного бойца ВСУ.
В случае отказа оплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой.
В ходе оперативных действий правоохранители задержали обоих рэкетиров "на горячем" во время передачи части денег от потерпевшего.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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